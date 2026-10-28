La mañana de este miércoles 28 de octubre, las autoridades federales confirmaron que durante un enfrentamiento con elementos de la Marina fue abatido Jesús González Peñuelas, alias "Chuy" González, uno de los operadores principales del Cártel de Guasave.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que González Peñuelas figura entre las dos personas que murieron el lunes durante un operativo en la localidad Alfredo V. Bonfil, en Sinaloa , aunque la identidad de las personas fallecidas está pendiente de confirmación pericial.

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¿Cómo fue el enfrentamiento en el que murió "Chuy" González?

Un comunicado de la Secretaría de Marina indica que los hechos ocurrieron durante acciones de seguimiento y vigilancia, apoyadas en información de inteligencia naval, que permitieron localizar vehículos en los que se desplazaban personas armadas .

Durante el seguimiento, dos hombres descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales, desde donde dispararon contra los militares , quienes repelieron la agresión.

Ambos murieron en el enfrentamiento y sus cuerpos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales.

Familiares que acudieron ante las autoridades señalaron que los fallecidos podrían ser Jesús González Peñuelas y Cesáreo Peñuelas Ruiz, alias "El Profe", identificado por fuentes federales como uno de sus presuntos colaboradores.

La identificación oficial se determinará mediante pruebas genéticas y dactiloscópicas.

Además, se dio a conocer que en el oprtaivo aseguraron cuatro camionetas con reporte de robo, tres armas largas, tres cargadores y 46 cartuchos , que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

¿Quién era "Chuy" González, operador clave del narcotráfico que fue abatido en Sinaloa?

Las autoridades federales identificaban a Jesús González Peñuelas como uno de los principales operadores de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro" , líder del Cártel de Guasave y uno de los fugitivos más buscados por el FBI.

"Chuy" Gonzáles encabezaba, desde principios de siglo, una organización dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína, y más recientemente habría incursionado en el tráfico de fentanilo.

Su estructura operaba principalmente en Sinaloa y Sonora, con conexiones en la frontera norte y redes de distribución en varios estados estadounidenses, entre ellos California, Texas, Colorado y Washington.

También indican que la organización de González Peñuelas mantuvo vínculos con el narcotraficante Rafael Caro Quintero, así como que Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por este operador clave del narcotráfico .

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