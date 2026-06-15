¿Quién es 'El 24', presunto operador de 'El Chapo Isidro' capturado en Sinaloa?

Como parte de los operativos desplegados en distintos municipios de Sinaloa, este lunes el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer que fuerzas federales lograron la captura de 11 presuntos integrantes de grupos delictivos, entre ellos Iván Raymundo “N”, conocido como “El 24”, identificado como uno de los principales mandos regionales de una facción relacionada con Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

La detención fue dada a conocer por el Gabinete de Seguridad, que informó que las acciones se desarrollaron en municipios como Culiacán, Mocorito, El Rosario, Mazatlán, San Ignacio y Cosalá, con la participación de elementos del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además de las capturas, las autoridades reportaron el aseguramiento de más de 35 armas de fuego, un fusil Barrett, miles de cartuchos, vehículos, chalecos tácticos y placas balísticas.

También fueron desmanteladas seis áreas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, con una afectación económica estimada en 110 millones de pesos para la delincuencia organizada.

¿Quién es “El 24”?

De acuerdo con la información oficial, Iván Raymundo es señalado como jefe de zona de una facción criminal encabezada por Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como “El Chapo Isidro”, uno de los líderes del narcotráfico en el norte del país.

Las autoridades lo identificaban como uno de los operadores regionales de confianza dentro de dicha estructura, con presencia principalmente en Sinaloa.

Durante el operativo en el que fue capturado también fueron detenidos Patricio Albarrán Patiño, alias “Pato”, así como Esequiel Bueno Madero y Jorge Aruanjo Madriles, quienes presuntamente pertenecían a la misma organización.

A “El 24” se le relaciona con una facción que, según diversas investigaciones y fuentes de seguridad, logró incrementar su influencia en medio de la disputa entre los grupos de “Los Chapitos” y los seguidores de Ismael “El Mayo” Zambada.

El grupo de “El Chapo Isidro”

La organización encabezada por “El Chapo Isidro” ha sido señalada por las autoridades mexicanas y estaodunidenses por actividades vinculadas con la producción y tráfico de drogas sintéticas, principalmente metanfetaminas y fentanilo.

El grupo tiene presencia histórica en la región norte de Sinaloa, especialmente en municipios como Los Mochis y Guasave.

Especialistas en seguridad han señalado que, mientras las principales facciones del cártel se han debilitado por las disputas internas, la estructura comandada por “El Chapo Isidro” ha aprovechado esto para fortalecer su presencia y ampliar su capacidad operativa.

Los aseguramientos

Tras la captura de “El 24”, las fuerzas federales también localizaron campamentos presuntamente utilizados por grupos delictivos, además de asegurar sustancias químicas y equipo empleado para la fabricación de drogas sintéticas.