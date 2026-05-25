Están marcando nuevos predios en el San José; piden a autoridades de Durango frenar a invasores

Vecinos de zonas cercanas a las antiguas vías del ferrocarril en Durango, entre bulevar Cima y bulevar San Juan, solicitan la inmediata intervención de las autoridades, debido a que continúa creciendo la invasión de predios. Incluso, aseguran que ya están marcando nuevos espacios para otorgarlos a más personas.

Una vecina del lugar, quien pidió permanecer anónima por temor a su integridad, solicitó apoyo de las autoridades, ya que se han registrado múltiples situaciones derivadas de las personas que se encuentran en los predios invadidos , como incendios, hechos de inseguridad, robos y tomas clandestinas de agua.

“A nosotros, como habitantes, nos alarma esta situación, ya que esos vecinos son consumidores de drogas y están haciendo daño a los demás vecinos”.

Aseguró que existen pruebas de que algunos vecinos han sido amenazados en sus propios domicilios, lo que ya se ha convertido también en un problema de inseguridad y temor, además de los cinco incendios que han sido provocados en esos asentamientos.

Son cuatro años con esta problemática ; sin embargo, desde hace dos semanas comenzaron a marcar y delimitar los predios.

MARCAN PREDIOS Y ROBAN SERVICIOS

Aunque reconocen que muchas personas pueden necesitar un espacio para vivir, exigen al gobierno que actúe, sobre todo para garantizar la seguridad, así como las condiciones sanitarias. También piden que se revise el desagüe, el drenaje, el agua y la luz, servicios que, aseguran, se están viendo afectados por los invasores.

“Vecinos refieren que el agua ya no sube a sus tinacos por este motivo, que hay tomas clandestinas. Se le hace un llamado a Aguas del Municipio para que supervise qué está pasando en esta zona”.

“Comentan que una líder social, aunque no mencionan el nombre, está vendiendo los predios en una cantidad de mil pesos”.

De los 30 años que lleva viviendo en su domicilio, señaló que desde hace cuatro o cinco años comenzaron los problemas relacionados con los invasores.