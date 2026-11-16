Con el objetivo de promover el diálogo en torno a los derechos humanos y la inclusión, la reconocida activista indígena y política Eufrosina Cruz así como la destacada activista por los derechos humanos Kenya Cuevas, visitarán la capital duranguense para participar en un conversatorio titulado “Mi voz, mi historia, mis derechos”.

El encuentro, que se desarrollará bajo el lema “Construyendo igualdad”, se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre a las 10:30 horas en las instalaciones del Auditorio del Hospital 450 , como parte de un ejercicio de reflexión.

Eufrosina Cruz, originaria de la comunidad zapoteca de Santa María Quiegolani, Oaxaca, tiene una trayectoria como defensora de la paridad de género y de los derechos de las comunidades indígenas.

Su activismo cobró relevancia nacional e internacional al desafiar los sistemas normativos internos (usos y costumbres) que impedían a las mujeres postularse a cargos públicos en su municipio, convirtiéndose en la primera mujer indígena en presidir el Congreso de Oaxaca y logrando reformas a nivel federal para garantizar el derecho de las mujeres indígenas a votar y ser votadas.

Por su parte, Kenya Cuevas es una de las figuras más prominentes en la defensa de las poblaciones de atención prioritaria y de la comunidad LGBT+ en México.

Es fundadora de la asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias y del primer albergue para mujeres trans del país (Casa Hogar Paola Buenrostro) . Ha impulsado la justicia social y el reconocimiento legal de los derechos de las mujeres trans, logrando la aprobación de la ley que tipifica el transfeminicidio en el país para combatir la impunidad y proteger a los sectores más vulnerables.

Este evento se organiza por la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD) y miembros de la comunidad LGBT+ en Durango.