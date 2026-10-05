Estas son las presas de Durango que aún no están al 100 por ciento de su capacidad

Durante la última semana, la lluvias en Durango han sido constantes y de gran intensidad, que han provocado que las presas del estado comiencen a llenarse muy rápido.

Un reporte reciente emitido por el Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local señala que al menos tres presas ya superan el 100 por ciento de su capacidad , lo que ha extremado precauciones para los habitantes de los municipios donde se encuentran.

La lista está encabezada por la Santiago Bayacora con 105.7 por ciento, la Caboraca con 101.4 por ciento y la Santa Elena con 101.3 por ciento.

En la primera se tiene un almacenamiento total de 137 mil 437 millones de metros cúbicos, mientras que la última acumula 15 mil 200 millones de metros cúbicos.

Sin embargo, hay algunas presas que, aunque siguen avanzando, no tienen un llenado de consideración tras las lluvias de estos días.

¿Qué presas aún no llegan al 100% de su capacidad?

De acuerdo a la Conagua, son siete las presas que siguen registrando agua, pero no al grado de llenarse en su totalidad.

Entre ellas está la presa Guadalupe Victoria, que hasta el comunicado de hoy registra 81 mil 117 millones de metros cúbicos, lo que equivale al 95% de su capacidad y se encuentra en constante desfogue.

De ahí le siguen:

Francisco Villa con 81.5%

Peña del Águila con 59.9%

Francisco Zarco 51.5%

Villa Hidalgo con 36.8%

Lázaro Cárdenas con 31.4%

San Gabriel con 25.5%

Recomendación ante lluvias y llenado de presas

En caso de vivir cerca de una de estas presas o si hay intensas lluvias en la zona donde se encuentre tu domicilio, debes seguir las siguientes recomendaciones: