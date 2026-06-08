Gusano Barrenador: Estas son las recomendaciones de Senasica para actuar en casos detectados

Productores y ciudadanía en general, en caso de detectar gusano barrenador del ganado (GBG) en algún animal de su propiedad, deben seguir ciertas recomendaciones, entre las que se encuentra reportar inmediatamente el caso a los teléfonos 800 751 2100 y 55 3996 4462, disponibles en toda la República Mexicana.

Las larvas detectadas en heridas de algún animal deben retirarse inmediatamente, destruirlas o recolectarla en un frasco de vidrio con alcohol y entregar la muestra al personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), ya que esto permite identificar la presencia del gusano.

Los gusanos afectan a los animales a través de heridas, por lo que se recomienda prevenir cualquier lesión y revisar constantemente a los ejemplares.

Las autoridades señalan que en ningún caso se debe sacrificar a los animales afectados; estos son puestos en cuarentena mientras reciben el tratamiento correspondiente.

Asimismo, informan que la afectación por gusano barrenador es tratable en todos los casos . Lo importante es extraer las larvas y curar adecuadamente las heridas.

En procedimientos como corte de cola, marcaje, aretado, herraje, descorne, trasquila y castración, se recomienda curar las heridas, vigilar su evolución y aplicar polvo cicatrizante para evitar la presencia de larvas.

Todos los animales de corral y las mascotas también son susceptibles a esta plaga, por lo que se deben extremar los cuidados en estas especies.

Al movilizar el ganado se debe evitar que los animales sufran lesiones, ya que cualquier herida superficial puede atraer a la mosca del gusano barrenador.

La asistencia médica para el ganado y otras especies puede ser brindada por personal de Senasica, siempre y cuando se haya realizado el reporte correspondiente.

Finalmente, las autoridades llaman a la población a mantenerse alerta y contribuir a evitar la propagación de esta plaga.