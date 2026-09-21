Estas son las tendencias en moda para este otoño 2026

El otoño está por comenzar y con él llega también una renovación en las prendas, colores y estilos que dominarán los próximos meses.

Para 2026, las principales tendencias apuntan hacia un guardarropa en el que conviven la elegancia de la sastrería, el regreso de algunas siluetas clásicas, las prendas con volumen y una mayor atención a las texturas.

Los atuendos formales se mezclan con elementos relajados, mientras que prendas tradicionalmente asociadas con el verano, como las transparencias o las faldas ligeras , permanecerán durante los meses fríos mediante combinaciones por capas.

La sastrería regresa, pero con nuevas formas

Los blazers, pantalones rectos, chalecos y trajes tendrán nuevamente un papel importante durante el otoño, aunque alejándose de las estructuras demasiado rígidas. Para esta temporada aparecen cortes amplios, prendas largas y combinaciones que buscan conservar la apariencia elegante sin sacrificar comodidad.

Los pantalones de pierna ancha continuarán presentes, mientras que los chalecos podrán utilizarse como pieza principal durante las primeras semanas de transición entre el calor y las temperaturas más bajas . También tendrán espacio las camisas clásicas, los cuellos altos y los abrigos de líneas sencillas.

Esta reinterpretación permite combinar elementos formales con prendas mucho más casuales.

Las faldas serán protagonistas durante el otoño

Una de las prendas que mayor variedad presentará esta temporada será la falda. Las propuestas para otoño-invierno 2026 abarcan desde modelos largos y midi hasta minifaldas acompañadas de medias o botas.

Entre las siluetas que ganan terreno aparecen las faldas lápiz, los diseños plisados, drapeados y con volumen. También regresan aquellas con transparencias, flecos y acabados que generan movimiento.

Las versiones midi continúan siendo una de las alternativas más fáciles de adaptar debido a que pueden combinarse tanto con prendas ligeras como con abrigos y jerséis cuando descienda la temperatura.

Cuero, punto y texturas toman fuerza

El cambio de estación también estará marcado por los materiales. El cuero, y alternativas que reproducen su apariencia, tendrá presencia en chaquetas y faldas, mientras que la lana, los tejidos de punto y las prendas suaves cobrarán mayor importancia conforme bajen las temperaturas.

Las texturas serán precisamente una de las claves de otoño-invierno 2026. La combinación de prendas ligeras con otras más gruesas permitirá generar profundidad sin depender únicamente del color. Seda, gasa, encaje, lana y tejidos con acabados visibles aparecen entre las opciones de la temporada.

Lo romántico convivirá con prendas más estructuradas

Volantes, drapeados, transparencias y detalles de inspiración romántica seguirán presentes pese al cambio de estación. La diferencia estará en la forma de llevarlos, una prenda ligera podrá acompañarse de tejidos más pesados, botas o prendas exteriores.

Las transparencias, por ejemplo, continúan dentro de las propuestas de otoño, principalmente a través de faldas y vestidos utilizados mediante capas. El contraste entre prendas delicadas y piezas estructuradas permitirá construir conjuntos que mezclen diferentes estilos.

Colores profundos para recibir la temporada

En cuanto a colores, las tonalidades propias del otoño vuelven a ocupar un espacio importante. Marrones, borgoña, verdes oscuros, negro y tonos neutros aparecen recurrentemente, aunque también habrá espacio para colores más intensos que rompan con los conjuntos tradicionales de temporada.

La clave para otoño 2026 estará menos en renovar por completo el guardarropa y más en aprender a combinar diferentes proporciones, tejidos y capas. Prendas como un blazer, un jersey, una falda midi, un pantalón recto o un abrigo pueden adaptarse a varias de estas tendencias sin necesidad de seguir una sola estética.

Así, la temporada se presenta como una mezcla entre clásicos renovados y propuestas más arriesgadas, donde las faldas, la sastrería, las texturas y el juego de capas se colocan entre los elementos que marcarán los próximos meses.