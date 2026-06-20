Estos son los vehículos polarizados y sin placas decomisados en Hacienda San Lorenzo | FOTOS

Los operativos de fuerzas federales continúa presentándose en Durango capital y tras la intensa movilización cerca de la carretera Mezquital, este sábado se informó sobre un importante decomiso de un convoy de autos de lujo y deportivos.

El aseguramiento ocurrió en la Hacienda San Lorenzo, ubicada en esta zona, en donde elementos de la Guardia Nacional y Ejército Militar, acompañados de grúas, sacaron del inmueble al menos una decena de camionetas de alta gama, carros deportivos y cuatrimotos.

Las unidades fueron conducidas hasta un lote en donde se mantendrán resguardadas, durante su trayecto fue necesario parar el tráfico de los demás conductores que iban por la vialidad.

En las fotos que fueron compartidas a esta redacción por Posta Durango, se observan camionetas tipo GMC Yukón tipo suv, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Ford Raptor y Cadillac escalade suv, de colores negro y blanco.

Además, todas las unidades tiene los vidrios polarizados, algunas no tenían placas y las que sí eran de Durango y la otra no se identifica muy bien.

Hasta el momento, no hay mayores datos sobre este aseguramiento, sin embargo, se habla de que en esta operación también fue posible decomisar algunas armas de fuego.

Créditos: Posta Durango.

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