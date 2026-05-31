Este es el último VIDEO que subió Paola Márquez a sus redes antes de ser localizada sin vida

La industria del contenido digital e influencers se encuentran de luto, luego de que el sábado 30 de mayo se confirmara que la joven Paola Márquez fue localizada sin vida al interior de su departamento en San Luis Potosí.

Aunque al inicio se creía que solo era un rumor, la Fiscalía General del Estado, sus familiares y el Ayuntamiento de Huehuetlán confirmaron el deceso de la creadora de contenido.

Parte de sus amigos, que también se dedican a las redes sociales, han externado sus condolencias, así como sus seguidores y fans, quienes han comentado en sus últimos videos que siguen sin creerlo.

Márquez era una joven de 30 años que tenía como plataformas princiales TikTok, Facebook e Instagram, en donde en cada una acumulaba más de 170 mil seguidores.

La causa de su fallecimiento aún se encuentra bajo investigación, sin embargo, algunos medios nacionales han manifestado que una de las líneas que se contempla es un probable suicidio.

Ante esta posibilidad, el último video que posteó en sus redes sociales ha llamado la atención, pues la joven utiliza una frase que ha dejado pensando a la comunidad.

"Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?" , dice el clip que dura pocos segundos y se observa a Paola al interior de un elevador.

Aunque su Instagram se mantenía con más fotografías, en TikTok también han encontrado otros videos que preocupan a sus fans y los han catalogado como "señales".

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