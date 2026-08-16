Este mes, la expectativa es de mayor afluencia en las cabañas de Durango

Cada año agosto es un mes positivo para el sector ecoturismo, por lo que se espera cerrar con buenos números, para estar en condiciones de prepararse para el cierre de año.

El empresario del sector ecoturístico, Rafael Sarmiento Aguirre, informó que después de la percepción de inseguridad que se tenía al viajar por carretera, se ha ido recuperando la confianza por lo que desde el pasado mes de julio se empezó a registrar una buena afluencia en las cabañas.

“Recordemos que lo que es agosto, septiembre, octubre son muy buenos meses para que la gente visite la sierra por lo verde que está, luego ya viene diciembre para el frío; entonces, esperemos ya que ese comportamiento siga a la alza”, mencionó.

Asimismo, hay quienes aprovechan esta época del año para admirar los paisajes de la sierra , por lo que la expectativa para los próximos meses, es buena.

“Ahorita la ser la sierra está esplendorosa, está hermosa, hay mucha agua, está verde, entonces, la gente realmente aprovecha para venir en estas fechas”, manifestó. Por lo que hay más optimismo en el sector, luego de varios meses complicados.