Esto dijo Sheinbaum sobre la supuesta participación de cárteles mexicanos en guerra de Rusia y Ucrania

Esta semana comenzó a circular un video en redes sociales donde aparecían supuestos integrantes de dos cárteles mexicanos, de acuerdo al post estos estarían involucrados en la guerra de Rusia y Ucrania.

Dicho video, de apenas 25 segundos, deja ver como un grupo de hombres se encuentra como en un bosque. Todos están armados y utilizando ropa táctica parecida a la de los militares.

Tanto el que graba como otro de sus compañeros, "elogian" a "La Chapiza", facción del Cártel de Sinaloa, y al Cártel Jalisco Nueva Generación; además hacen mención de tres países a los que pertenecería algunos del grupo: México, Colombia y Panamá.

La rápida viralización hizo que fuera mencionado durante la Mañanera del Pueblo este jueves 8 octubre, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su Gobierno ya investiga la situación.

"Si, lo presentaron (el caso de los supuesto integrantes) en el gabinete de seguridad y se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no", agregó la mandataria federal.

La indagatoria se enfocará en determinar cómo los supuestos integrantes de estas organizaciones podrían haber estado incorporados al conflicto bélico que inició en febrero de 2022.

Fue clara en decir que aún no existe una certeza sobre la autenticidad de estas grabaciones ni cómo habrían llegado hasta allá.

"Pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún ejército de alguna entidad de manera de gobierno", indicó.

Asimismo, precisó que México todavía no ha establecido contacto con las autoridades ucranianas sobre este asunto.

"No, por el momento no, pero si es necesario la Secretaría de Relaciones Exteriores lo haría", aseguró.

Las declaraciones también ocurren después de reportes internacionales sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales latinoamericanas y combatientes que han participado en la guerra de Ucrania.