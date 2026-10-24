Estos son los lugares de Durango donde suele hacer más frío; se ha registrado hasta -25 grados bajo cero

Aunque la capital duranguense suele experimentar temperaturas cercanas a los cero grados, existen localidades donde el termómetro ha descendido hasta los 25 grados centígrados bajo cero, debido principalmente a su altitud y ubicación geográfica.

Y con la temporada invernal cada vez acercándose cada vez más, es importante conocer el contexto de las zonas más frías del estado.

¿Dónde hará más frío?

El 'Congelador de México', ubicada en el municipio de Guanaceví, La Rosilla es una de las comunidades más conocidas por sus temperaturas extremas, situación que le ha valido el sobrenombre de 'El Congelador de México'.

De acuerdo con registros históricos, el 12 de diciembre de 1997 se documentó una temperatura de 25 grados bajo cero , una de las mínimas más extremas registradas en una comunidad habitada del país.

En este lugar, las heladas pueden presentarse durante varios meses del año, provocando que sus habitantes deban adaptarse constantemente a las bajas temperaturas.

¿Qué otras comunidades registran frío extremo?

Otra localidad destacada es Ciénega de la Vaca, también perteneciente a Guanaceví, situada aproximadamente a dos mil 979 metros sobre el nivel del mar.

Por sus características geográficas, esta comunidad presenta inviernos intensos, con frecuentes heladas y nevadas que pueden complicar las actividades cotidianas.

Dentro del municipio de Durango sobresalen Navíos y Santa Bárbara, dos localidades serranas donde las temperaturas suelen descender considerablemente durante las primeras horas del día.

En Navíos se han reportado mínimas cercanas a los ocho grados bajo cero durante episodios de frío intenso.

¿Por qué hace tanto frío en estas zonas?

Además de Guanaceví y Durango, municipios como Pueblo Nuevo, Tepehuanes, Santiago Papasquiaro y San Dimas también pueden experimentar temperaturas negativas durante el invierno.

Uno de los principales factores es la altitud, pues numerosas comunidades se encuentran a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura suele ser inferior a la registrada en zonas bajas.

A esto se suma la llegada de frentes fríos y masas de aire polar, capaces de provocar heladas, nevadas y descensos bruscos del termómetro.