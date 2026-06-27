Estos son todos los medicamentos que ya no se podrán comprar sin receta en México desde julio 2026

La forma en que millones de personas adquieren algunos medicamentos en México cambiará a partir de julio de 2026, luego de la entrada en vigor de nuevas disposiciones sanitarias que endurecerán el control sobre diversos fármacos y sustancias con potencial de abuso o que representan riesgos para la salud cuando se utilizan sin supervisión médica.

La medida fue anunciada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), como parte de la aplicación de las reformas a la Ley General de Salud publicadas en el Diario Oficial de la Federación a inicios de este año.

Con esto, varios medicamentos que anteriormente podían conseguirse con mayor facilidad quedarán sujetos a un control sanitario más estricto, por lo que será necesario presentar una receta médica para poder adquirirlos en farmacias.

¿Qué medicamentos dejarán de venderse libremente?

Las nuevas medidas incluyen medicamentos ampliamente conocidos, así como sustancias utilizadas para elaborar diversos tratamientos.

Entre los principales fármacos que estarán sujetos a un mayor control están:

Tramadol.

Bupropión (anfebutamona).

Nicergolina.

Dihidroergocristina.

Catina.

Norpseudoefedrina.

Pseudoefedrina.

Ácido gamma hidroxibutírico (GHB).

Gamma butirolactona (GBL).

Benzquinamida.

La regulación también abarca las sales, derivados y precursores de estas sustancias, así como los medicamentos que las contengan, por lo que el alcance de la medida será más amplio.

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¿Por qué habrá un mayor control?

El objetivo de estas modificaciones es fortalecer la vigilancia sobre medicamentos que pueden representar un riesgo cuando se utilizan sin indicación médica o cuyo consumo inadecuado puede derivar en dependencia, intoxicaciones, efectos adversos graves o desvío hacia usos distintos a los terapéuticos.

Además, la autoridad sanitaria revisará la información de seguridad de los medicamentos que contienen estas sustancias para ajustar sus registros sanitarios conforme a la nueva ley.

¿Cuándo entrará en vigor la medida?

Las nuevas reglas comenzarán a aplicarse el próximo 14 de julio de 2026, fecha en la que entrará en vigor el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

A partir de ese momento, Cofepris iniciará la actualización de registros sanitarios, permisos de importación y exportación, autorizaciones para adquirir estas sustancias y los procesos relacionados con el funcionamiento de los establecimientos que las manejan.

También se modificarán las clasificaciones sanitarias de diversos medicamentos para ajustarlas a las categorías establecidas en la legislación vigente.

¿Qué cambiará para quienes los utilizan?

Para los pacientes, el principal cambio será que ya no podrán adquirir estos medicamentos de forma libre.

Las farmacias deberán solicitar la receta correspondiente antes de venderlos y cumplir con procedimientos especiales para registrar cada operación, además de mantener estos productos bajo medidas adicionales de resguardo.