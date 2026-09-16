Estudiante ingresa al HG450 tras ser golpeada por otra; denuncia presunto bullying

Una estudiante de 15 años de edad terminó en el Hospital General 450 después de ser agredida físicamente por una compañera de preparatoria, quien presuntamente desde el inicio del ciclo escolar la molestaba de manera constante.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 13:00 horas del martes 15 de septiembre, cuando la adolescente, alumna de primer semestre de la preparatoria Federico Engles, ubicada en la colonia Humberto Gutiérrez de la ciudad de Durango, fue atacada por otra estudiante de edad similar.

Según declaró la madre de la afectada ante las autoridades, desde que su hija, identificada con las iniciales CCSC, de 15 años de edad , comenzó sus estudios, había sido víctima de bullying por parte de la misma compañera, quien está plenamente identificada, con iniciales AR, que presuntamente la golpeó.

Tras la agresión, una estudiante que presenció los hechos se comunicó con una hermana de la víctima para informarle lo sucedido, por lo que la familia comenzó a movilizarse para auxiliar a la menor.

La adolescente logró resguardarse en el domicilio de una familiar, hasta donde acudió su madre para recogerla y trasladarla inicialmente al Hospital Materno Infantil; sin embargo, debido a las lesiones que presentaba, le indicaron que debía llevarla al Hospital General 450.

Antes de acudir a dicho nosocomio, la madre acompañó a su hija a presentar la denuncia correspondiente por la agresión. Posteriormente, la menor ingresó al área de Urgencias del Hospital General 450, donde permaneció bajo observación médica.

De manera preliminar, los médicos detectaron un esguince leve en el cuello y un golpe con hematoma en el ojo izquierdo, por lo que se ordenaron diversos estudios para descartar lesiones de mayor gravedad. La denuncia ya dio origen a una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido.