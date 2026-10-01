Estudiantes analizan el contexto histórico y la represión del movimiento de 1968

El 2 de octubre no se olvida, y tampoco las 130 mil personas desaprecidas que se registran en México, enfatizaron alumnos de la carrera de Ciencias Políticas, durante una mesa de análisis que se llevó a cabo en el marco del aniversario de la Matanza de Tlatelolco.

En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED se llevó a cabo un evento para conmemorar un aniversario de este suceso que dejó una profunda huella entre la sociedad mexicana y para refrendar el compromiso de los estudiantes universitarios de no olvidar, para que un hecho así no se vuelva a repetir.

Durante el encuentro, los ponentes abordaron los antecedentes del movimiento estudiantil de 1968, el papel de la Guerra Fría y la evolución de la violencia de Estado.

Se hizo referencia a cómo los conflictos globales posteriores a la Segunda Guerra Mundial influyeron en la política interna de los países americanos, con la implementación de mecanismos de vigilancia y control social para evitar insurgencias o la expansión de ideologías contrarias, lo que sirvió como trasfondo para la respuesta estatal ante diversos movimientos disidentes y estudiantiles de la época.

Igualmente, se hizo una cronología de los acontecimientos que desencadenaron la crisis de 1968 en la Ciudad de México.

Se explicó que los enfrentamientos entre grupos estudiantiles derivaron en la intervención desmedida de los granaderos, quienes ingresaron a instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) utilizando gases lacrimógenos y agrediendo a estudiantes y docentes.

Ante la violencia, se articuló la respuesta organizada de varias instituciones educativas. Sin embargo, la respuesta del Estado fue reprimir las movilizaciones, irrumpir en sedes políticas y controlar la narrativa en los medios de comunicación.

El 13 de septiembre de 1968 hubo una Marcha del Silencio en la que miles de personas participaron de manera pacífica hacia el zócalo capitalino para demostrar el carácter disciplinado y pacífico del movimiento.

Pero el 18 y 23 de septiembre, el Ejército ocupó instalaciones de instituciones educativas, culminando en detenciones masivas de estudiantes.

Los participantes concluyeron que la estigmatización del movimiento estudiantil como “facciones políticas enemigas” sirvió para justificar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno, una dinámica de seguridad y control que continuó transformándose en las décadas posteriores.

La mesa finalizó con un llamado a la comunidad universitaria a mantener la memoria histórica viva y a reflexionar sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas en la actualidad.