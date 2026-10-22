Estudiantes de Mezquital visitaron empresas internacionales en Guadalajara

Estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información e Innovación Digital de la Universidad Tecnológica del Mezquital (UTM) realizaron un viaje de estudios a Guadalajara, Jalisco, para visitar empresas internacionales y reforzar sus conocimientos académicos y profesionales, acompañados de docentes.

Fueron 39 alumnos que pertenecen a distintas comunidades indígenas de Durango, como la wixárika, la o'dam y la a'udam, quienes escucharon a profesionales del sector que colaboran en empresas como Baxter, dedicada, entre otras actividades, al desarrollo y soporte tecnológico a nivel global.

Otra de las empresas que visitaron fue Grid Dynamics. Además, asistieron al evento Code Launch, organizado por la empresa Improving en el conjunto Santander.

Además de brindarles está experiencia profesional y permitirles conocer de cerca la aplicación práctica de sus estudios, las autoridades universitarias señalaron que el objetivo es facilitar que, al concluir su carrera, puedan incorporarse al ámbito laboral y aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación.

La institución indicó que el objetivo es continuar formando estudiantes capaces de trascender más allá de sus comunidades y ofrecerles experiencias de formación integral que les permitan conocer de cerca la visión y las dinámicas de los sectores productivos.

La UTM se encuentra en la comunidad de La Guajolota, en Mezquital, Durango, y recibe principalmente a alumnos indígenas de toda la zona sierra.