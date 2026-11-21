La Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Anticárteles, bajo la dirección del Comando Norte de Estados Unidos, apoyó en la localización de Fausto Isidro Meza Flores "El Chapo Isidro", capturado por fuerzas federales mexicanas en Guasave, Sinaloa.

A través de redes sociales, el Comando Norte destacó la captura del líder criminal, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, y de dos personas más, al tiempo que felicitó a las autoridades mexicanas.

Indicó que la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Anticárteles (JIATFCC), en coordinación con otros socios interinstitucionales de EU, apoyó el esfuerzo de localización que llevó a la detención del "Chapo Isidro".

El Comando Norte destacó que "la cooperación bilateral produce resultados contra las organizaciones criminales transnacionales".

A su vez, la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Anticárteles expresó sus felicitaciones a la Secretaría de la Defensa de México (Sedena) y al FBI por la captura del líder criminal, quien tras ser capturados en Sinaloa ya fue trasladado a la Ciudad de México.

El Comando Norte se suma así a las autoridades estadounidenses que han reaccionado a la captura de "El Chapo Isidro", donde destacan el jefe de la DEA, Terry Cole, y la Zar antidrogas del presidente Donald Trump, Sara Carter.

También Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la rama de investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), destacó la caída de Meza Flores y su lugarteniente Germán Rolando Gálvez Meza.