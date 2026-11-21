El Departamento de Justicia declaró que busca llevar ante la justicia a Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", quien fue capturado en Sinaloa, "por el ejército mexicano tras una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional".

“Meza Flores figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI por una razón: es el hombre más peligroso de México”, declaró el fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“Durante décadas, Meza Flores ha promovido los objetivos terroristas del Cártel de Sinaloa, fomentando una violencia sin precedentes en todo el sur de México e inundando Estados Unidos con sustancias letales, todo en nombre del lucro. Con esta acusación, posible gracias al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, su posterior arresto y el apoyo constante de nuestros socios mexicanos, nuestro objetivo es llevarlo ante la justicia y desmantelar por completo este cártel”.

“El Chapo Isidro construyó un imperio en las sombras. El amanecer de hoy fue su ocaso”, dijo el fiscal federal Adam Gordon del Distrito Sur de California.

FBI

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, declaró que "los líderes de los cárteles no pueden esconderse tras fronteras, dinero ni la brutalidad", tras la captura de "El Chapo Isidro".

Mullin indicó que “la detención de Chapo Isidro demuestra la extraordinaria fortaleza y alcance del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional”, y añadió que "Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y nuestros socios del HSTF persiguieron incansablemente a uno de los líderes de cárteles más peligrosos del mundo, cuya organización presuntamente inundó nuestras comunidades con narcóticos letales y las aterrorizó mediante una violencia extrema".

Declaró que "el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional continuará su labor para desmantelar estas redes criminales y terroristas, exigir responsabilidades a sus líderes y proteger al pueblo estadounidense”.

“En Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) nos enorgullece el excepcional trabajo de nuestros agentes especiales y personal en nuestras oficinas nacionales e internacionales, cuya determinación, experiencia y coordinación a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) contribuyeron a llevar a Chapo Isidro ante la justicia”, declaró John A. Condon, director ejecutivo Asociado Interino de HSI.

“En colaboración con nuestros socios del HSTF, HSI investigó a este peligroso líder del cártel y ayudó a desmantelar la organización criminal que presuntamente utilizó para envenenar a las comunidades estadounidenses e instigar una violencia brutal. Este arresto demuestra el alcance de las facultades de investigación globales de HSI y la solidez del HSTF, ya que los socios trabajan juntos para emprender acciones coordinadas e implacables contra las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a nuestra patria”.

Meza Flores está acusado en una acusación formal sustitutiva de seis cargos presentada en el Distrito de Columbia por dirigir una empresa criminal continua, conspiración para fabricar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo para su importación a los Estados Unidos, conspiración para el lavado de dinero internacional, conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista, narcoterrorismo y uso de un arma de fuego, incluyendo una ametralladora y un artefacto explosivo.

Si Meza Flores es declarado culpable de estos cargos, se enfrenta a la pena de muerte o a una pena obligatoria de cadena perpetua.

El Departamento de Justicia remarcó que "el 25 de septiembre, un gran jurado federal del Distrito de Columbia emitió una segunda acusación formal contra Meza-Flores, de 44 años y originario de Sonora, México, por conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista, narcoterrorismo, participación en una empresa criminal continua, lavado de dinero y delitos relacionados con armas de fuego. La Fiscalía del Distrito Sur de California y la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Confiscación del Departamento de Justicia están a cargo del caso".

Según documentos judiciales, bajo el liderazgo de Meza Flores, el Cártel de Sinaloa produjo y traficó grandes cantidades de drogas, incluyendo cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo, hacia Estados Unidos, y empleó violencia extrema para impulsar sus operaciones.

Meza Flores comandaba un amplio contingente de sicarios para controlar un territorio significativo en Guasave, Los Mochis y zonas remotas de la sierra de Sinaloa. El cártel utiliza este territorio para fabricar y distribuir sustancias controladas ilícitas, transportándolas hacia el norte, a Estados Unidos. Se alega además que Meza Flores ha participado en actos de violencia continua y extrema, incluyendo: