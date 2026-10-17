EU deporta a empresario de Mazatlán acusado de agredir a recepcionista en CDMX

Octavio Jorge “N”, empresario de Mazatlán señalado por agredir a una recepcionista de un hotel en la Ciudad de México, fue deportado de Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas el viernes 16 de octubre.

Tras su llegada a la garita fronteriza de Tijuana, Baja California, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia capitalina retomada por medios nacionales.

La entrega se concretó en la frontera de Tijuana

El empresario permanecía bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses después de ser localizado en San Diego, California. Su devolución a México permitió ejecutar el mandamiento judicial relacionado con la agresión ocurrida en un establecimiento de Santa Fe.

De acuerdo con los reportes sobre su captura, fue detenido el pasado 12 de agosto cuando presuntamente intentaba ingresar de manera irregular a Estados Unidos por vía marítima , a bordo de una embarcación junto con otras personas.

Desde entonces quedó bajo resguardo de las autoridades del país vecino mientras se definía su situación migratoria y se gestionaba su retorno a territorio mexicano.

¿Qué ocurrió con la recepcionista del hotel?

Los hechos investigados ocurrieron en el hotel Park Life Paradox, ubicado sobre avenida Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.

Según la información de la investigación difundida por medios, el huésped sostuvo una discusión con la trabajadora, le arrebató teléfonos celulares y los arrojó contra el suelo.

Posteriormente, presuntamente la golpeó en repetidas ocasiones mientras la insultaba. La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento y las imágenes fueron difundidas públicamente. Tras lo ocurrido, la empresa manifestó su respaldo a la empleada e informó sobre el acompañamiento médico y legal para atenderla y dar seguimiento a la denuncia.

Quedará a disposición de la autoridad judicial

Tras la detención en Tijuana, las autoridades informaron sobre su traslado a la capital del país para ser presentado ante el juez correspondiente, dentro del procedimiento por tentativa de feminicidio.

La ejecución de la orden de aprehensión permite continuar el proceso penal. Su situación jurídica y su eventual responsabilidad deberán determinarse judicialmente; los reportes consultados no informan de una sentencia condenatoria por estos hechos.