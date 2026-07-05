EUA emite alerta de seguridad por juego

Las embajadas de Estados Unidos en México y la connacional en Reino Unido emitieron recomendaciones de seguridad ante el partido contra Inglaterra que se disputará este domingo en el Estadio Ciudad de México.

La representación diplomática estadounidense, a cargo de Ronald Johnson, señaló que durante el Mundial 2026, en México se han registrado grandes multitudes en lugares públicos, Fan Fest y estadios con motivo de las celebraciones; sin embargo, alertó que los recientes festejos dejaron lesionados y personas muertas.

"Los ciudadanos estadounidenses deben extremar las precauciones en grandes multitudes, ya que las aglomeraciones en recientes reuniones para ver eventos y celebraciones han provocado lesiones y muertes", escribió en un comunicado.