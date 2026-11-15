EUA: fallas en sistema de vuelos, el problema

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que la suspensión de despegues ordenada la víspera no se debió a un ciberataque y en su lugar apuntó a fallas en un sistema aéreo obsoleto, mientras continúan investigando las causas del incidente.

"No creemos en absoluto que se haya tratado de un ciberataque. Fue un sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA) que no estuvo a la altura de las circunstancias. Nuestro contratista no estuvo a la altura, o los equipos no estuvieron a la altura, y eso provocó las interrupciones del servicio", dijo Duffy.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México informó que se regularizan las operaciones de vuelos hacia ciudades de Estados Unidos.