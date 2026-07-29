'EUA tiene que mirarse a sí mismo', responde Sheinbaum

EL UNIVERSAL

Luego de que un asesor del presidente Donald Trump expresara que los cárteles mexicanos de droga controlan al país y son la razón por la que el sistema judicial y político no funcionan, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que en México gobierna el pueblo y no debe ser un elemento para la definición de campaña rumbo a las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

"Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña, porque tiene que ser el propio Estados Unidos y como lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos relacionado con el narcotráfico", afirmó.

Durante la conferencia de este martes, la mandataria federal señaló que no busca entrar en debate por los dichos de funcionarios estadounidenses.