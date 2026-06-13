Esteban Villegas niega acusaciones; Claudia dice desconocer las denuncias

A través de un video que publicó en sus redes sociales, el gobernador de Durango Esteban Villegas Villarreal, emitió una respuesta a lo que calificó como "rumores sin sustento", que se han difundido en medios de comunicación.

"Algunas voces y algunos medios, nacionales incluso, han empezado a decir que traigo una investigación en la FGR y que porque el narco, ya ven cómo traen el tema del narco, que nunca me habían tocado a mí. Hoy los medios de comunicación lo empiezan a hacer, no tengo ningún documento donde la FGR me haya dicho: oiga tiene un documento aquí por esto o por lo otro", mencionó.

Por su parte, durante la Mañanera del Pueblo de este viernes 12 de junio, la presidenta de México fue cuestionada sobre las versiones que involucran tanto a Esteban Villegas como al gobernador de Nuevo León, Samuel García, este último relacionado con publicaciones derivadas de la detención de un empresario señalado por presuntos vínculos con una red dedicada al huachicol fiscal.

La mandataria federal afirmó que no tiene conocimiento sobre investigaciones contra los gobernadores, y señaló que cualquier información sobre esos temas corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, indicó que en las reuniones del Gabinete de Seguridad no se ha presentado información relacionada con el mandatario de Durango ni con el de Nuevo León.