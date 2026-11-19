Los expresidentes del IFE y del INE José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdova y Leonardo Valdés, pidieron al Congreso nombrar a la brevedad a la persona que será la titular del Instituto Nacional Electoral ante lo que denominaron una "crisis" dentro del Instituto luego del presunto caso de corrupción ligado a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

"Es impropio e indeseable que los organismos electorales no estén completos. En el INE hay una ausencia y en el Tribunal Electoral hay dos", agregÓ Lorenzo Córdova respecto a la solicitud al Congreso de nombrar una presidencia en el INE a la brevedad.

En conferencia de prensa, agregaron que "no hay nada más urgente para la República y para la vida democrática de México que rescatar, recuperar y reconstruir esa credibilidad" del organismo electoral.

EL UNIVERAL