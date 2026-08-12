Exhortan a fruterías de Durango a no abarcar la banqueta para exponer su mercancía

Los comercios establecidos en la capital no deben sacar a la banqueta sus productos en mesas, sillas o rejas, principalmente porque obstruyen el paso de los peatones. De detectarse esta situación, la autoridad municipal levanta un acta de inspección a los establecimientos que tengan mercancía sobre la banqueta.

Los comercios deben mantener su mercancía al interior del establecimiento; sin embargo, en el caso de algunas fruterías, se ha detectado que sacan sus productos y los colocan en rejas con el producto.

A quienes ya se les ha exhortado a no sacar su mercancía y continúan haciéndolo, Inspectores Municipales les levantan un acta de inspección y el reporte se turna al Juzgado Cívico, para que valore la situación y aplique la sanción correspondiente.

Entre las zonas donde se ha detectado con mayor frecuencia esta problemática, el director de Inspección, Ubaldo Salazar Chávez, señaló el Ex Campo Deportivo, Ex Cuartel Juárez y la calle Pasteur.

En estas zonas se levantaron tres actas de inspección a igual número de fruterías, precisamente por continuar ocupando la vía pública.

EVITAR RIESGO AL PEATÓN

También se han detectado a personas que venden alimentos como nopales y se colocan debajo de la banqueta, situación que igualmente puede ocasionar un accidente.

“Recordemos que ya anteriormente hubo un accidente ahí con un camión que atropelló a una persona. Entonces, precisamente por eso estamos ahí constantemente exhortándolas para que se suban y tengan nada más el espacio que deben ocupar”, expresó.

Informó que durante los recorridos también se retiró a chachareros de la plazuela Baca Ortiz , a quienes previamente se les había solicitado que no colocaran su mercancía sobre la plancha. Al continuar con esta práctica, se les decomisó la mercancía.

“Se había instalado una camioneta con venta de sillas ya usadas, ahí por las inmediaciones de la plazuela. También se hizo el decomiso de algunos productos que estaban ahí vendiendo porque ya se les había exhortado a retirarse”.

Otros puestos fueron retirados de las inmediaciones del ISSSTE por no contar con los permisos correspondientes. En otro caso, en Canelas, cerca del CCH, se exhortó al comerciante a solicitar el permiso correspondiente y a no dejar su puesto semifijo en la vía pública.