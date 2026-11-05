Exhortan a productores ganaderos de Durango a reportar todos los casos de gusano barrenador

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para Durango, desde el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) detectado en junio de 2026, a la fecha se acumulan más de 400 casos y alrededor de 50 se mantienen activos.

Sobre las cifras reportadas, se han realizado diversos señalamientos que no todos los ganaderos y población están notificando los casos reales en los diferentes municipios.

Al respecto, el regidor Jorge Herrera Castro manifestó que es necesario exhortar a todos los productores ganaderos a que, si detectan un animal infectado, lo reporten a las autoridades correspondientes.

Dijo que todos los casos que se registran son importantes para poder aplicar una estrategia de contención y atención al ganado.

El regidor explicó que contar con datos reales permite a las autoridades estatales, federales y municipales atender el problema y, sobre todo, impedir que la plaga continúe propagándose.

Ante la expectativa de que puedan incrementarse los casos, destacó que también es necesario mantenerse atentos en las propias familias, particularmente con los niños y las mascotas, porque la plaga no solo afecta al ganado y es necesario involucrarse como sociedad.

En cuanto a la mosca estéril, que ayuda a evitar la propagación de la plaga, comentó que las autoridades han definido y destinado su distribución ya en algunos estados, pero se requieren más.

Agregó que se requiere mayor presupuesto para instalar otra planta productora de moscas estériles, con la que se podría hacer frente a la problemática que aqueja a todo el país.