Exhortan en Durango a fortalecer medidas para la identificación de documentos falsificados

Luego de los dos casos de notarías que enfrentaron problemas legales en Durango, quedó en evidencia la necesidad de fortalecer los protocolos de verificación de documentos, informó el presidente del Colegio de Notarios, Juan Parral, quien aseguró que esta instancia no protege malas prácticas.

“Tenemos la obligación de prestar un servicio de calidad, honesto, transparente, y quien no lo haga así, pues será acreedor a las responsabilidades que marca la ley, está muy claro”. “El Colegio de Notarios no protege y no se solidariza con las personas que infringen la ley. Y el hecho de que algunos notarios o notarias actúen de mala manera no identifica al gremio en general”, enfatizó.

Refirió que en ocasiones el personal abusa de la confianza del notario. “Desafortunadamente a veces los notarios, como todo profesionista, tienen personas que les apoyan en cada una de las notarías y a veces el exceso de confianza por parte del notario, que no le evade la responsabilidad desde luego, deposita la confianza en esa persona y pues esa persona con no buenas prácticas realiza situaciones como por ejemplo: se aceptan documentos que a lo mejor les presentan que son falsificados y que no tienen la precaución de verificar si efectivamente son reales ”, indicó.

Por lo que en algunas notarías se han adoptado mecanismos más avanzados de verificación . “Los documentos que nosotros solicitamos, que en este caso es la credencial para votar, tenemos aparatos tecnológicos para verificar a través de los datos biométricos y que nosotros tenemos la obligación de hacerlo. No es obligación todavía por ley, pero es una recomendación que se les está haciendo a nivel nacional que adquiramos esos aparatos, como los tienen los bancos, para verificar la identidad de las personas. Si no lo tienen, ahí ya es responsabilidad de cada uno”, advirtió.

Sin embargo, hay documentos que no es posible verificar. “Sí se han dado incluso pasaportes, también que no existe ahorita un equipo que verifique los pasaportes. Los bancos ya lo quieren implementar. Si ustedes van al banco, difícilmente les aceptan un pasaporte, porque no hay un aparato que verifique la veracidad. Y aun así han sido robados algunos formatos. Tenemos nosotros la obligación de verificar la autenticidad hasta donde nosotros podamos”.

“Cada vez que tenemos asamblea reforzamos incluso las medidas internas (...) Actualmente las hojas de testimonio que todos los notarios del estado replicamos de las escrituras están realizadas bajo estrictas medidas de seguridad. Cada una de las hojas de testimonio que ustedes vean tiene alrededor de 24 sellos de seguridad, de tal manera que esas escrituras son difíciles de falsificar”, dijo.

Sin obligación legal