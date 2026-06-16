Exige CNTE a Claudia asumir postura formal sobre conflicto

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió este lunes una postura formal de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras sus declaraciones en las que amagó con suspender la interlocución con el magisterio disidente, debido a las recientes protestas masivas durante la celebración de la Copa Mundial FIFA 2026.

Los líderes sindicales calificaron como una falta de respeto que los posicionamientos sobre el futuro de las negociaciones se emitan a través de las conferencias matutinas de la mandataria y afirmaron que si se van a cancelar los diálogos se diga "de manera formal", para evitar especulaciones informativas que enrarezcan el clima de negociación.

Por su parte, Claudia Sheinbaum informó este lunes que no tiene contemplada una reunión con los maestros de la CNTE, luego de que los docentes anunciaron que continuarán con la huelga nacional iniciada el 1 de junio en medio del Mundial de Futbol 2026.

"Por lo pronto no, lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados, pero ya el secretario de Educación (Mario Delgado) y la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) pueden dar más información", manifestó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.