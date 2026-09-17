Exige Trump hacer más contra el narco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alaba en su determinación anual publicada este miércoles la labor de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la lucha contra el narcotráfico, pero insiste en que el país vecino debe fomentar más participación del sector privado en esta labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus fuerzas de seguridad.

"Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común", escribió Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas publicada este miércoles.

El republicano destacó también el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que considera que ha contribuido, por ejemplo, "a eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, incluido El Mencho".

Por su parte, al encabezar el Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que México no será colonia ni protectorado de ningún país y afirmó que la soberanía nacional se defiende con la memoria histórica y la voluntad de su pueblo.

Ante integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de los Poderes de la Unión, integrantes de su gabinete y niñas y niños reunidos en el Zócalo capitalino, la Presidenta sostuvo que la Independencia nació de la rebeldía de un pueblo que se negó a aceptar la injusticia como destino.

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MUNDO 7A]