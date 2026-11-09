Exigen 200 mil pesos por supuesto secuestro de adolescente en Mezquital; lo encuentran con bien

Un padre de familia vivió momentos de angustia luego de recibir una llamada telefónica en la que un desconocido aseguró tener secuestrado a su hijo adolescente y le exigió 200 mil pesos para liberarlo, situación que provocó la movilización de corporaciones de seguridad en el municipio de Mezquital, Durango, donde finalmente el menor fue localizado sano y salvo.

La víctima fue identificada con las iniciales G.Q.R., de 16 años de edad, con domicilio en San Francisco del Mezquital, mientras que su padre, de 40 años, se encontraba trabajando en un taller mecánico cuando recibió la llamada de extorsión, durante la tarde del domingo 8 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, aproximadamente a las 14:30 horas, el padre recibió una llamada de un sujeto que aseguró tener privado de la libertad a su hijo, incluso proporcionándole las características del automóvil en el que se desplazaba el adolescente, uno de la marca Hyundai, línea Atos, modelo 2010, de color blanco.

El desconocido exigió la cantidad de 200 mil pesos a cambio de la supuesta liberación del menor, por lo que el padre decidió terminar la comunicación e intentar localizar a su hijo mediante una llamada telefónica. Sin embargo, al marcarle encontró la línea ocupada, situación que incrementó su preocupación ante la posibilidad de que las amenazas fueran reales.

En ese momento, el afectado solicitó ayuda a elementos de la Policía Municipal que realizaban recorridos por la zona, quienes le recomendaron no realizar ningún depósito de dinero y comenzaron las labores de búsqueda. Al operativo se sumaron agentes de la Policía Investigadora de Delitos, además de solicitarse el apoyo de personal especializado en búsqueda de personas desaparecidas.

Las investigaciones permitieron localizar al adolescente aproximadamente a las 15:00 horas, sobre una brecha de terracería cercana al río El Limón, entre las localidades de La China y Japón, pertenecientes al municipio de Mezquital. El menor fue encontrado con vida, sin lesiones visibles, aunque presentaba una crisis nerviosa derivada de lo sucedido.

Finalmente, el adolescente fue trasladado a las instalaciones de las autoridades para su resguardo y posterior entrega a sus familiares, mientras que el caso quedó relacionado con una extorsión telefónica. No se reportó el pago de los 200 mil pesos exigidos ni la detención del responsable de las amenazas, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales continuar con las investigaciones para esclarecer cómo se desarrolló el engaño.