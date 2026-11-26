EL SIGLO DE DURANGO

La Asociación de Industriales Forestales de Durango, A.C. (AIFDAC) expresó su desacuerdo y preocupación ante las modificaciones al Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la Actividad Empresarial (Foprodem), a través de las cuales se eliminó el derecho a voto de representantes empresariales dentro del Comité Técnico.

También, como parte del posicionamiento emitido, se demandó la restitución inmediata del voto de los representantes del sector forestal en el Comité Técnico del Foprodem; el equilibrio en la representación, para que ninguna parte tenga mayoría unilateral; transparencia total sobre los proyectos aprobados, los montos asignados y los criterios de selección; rendición de cuentas efectiva del uso de los recursos derivados del esfuerzo de las empresas duranguenses; así como la aclaración de las aportaciones no realizadas en tiempo y forma por la Secretaría de Finanzas del Estado al fideicomiso, tanto en la administración anterior como en la actual, ya que se registran "demasiados retrasos en pagos", se estableció.

A través de un comunicado firmado por su presidente Ricardo Fernández de Castro Toulet, se dio a conocer que el sector forestal es uno de los pilares económicos de la entidad al generar empleo, inversión y desarrollo en comunidades serranas, además de aportar al Impuesto Sobre Nómina del que sale el recurso para el Fondo en mención. "Resulta inaceptable que quienes aportamos y sostenemos el fondo seamos excluidos de las decisiones sobre su destino", se enfatizó.

Se estableció también que el Foprodem "no pertenece al Gobierno", sino "al desarrollo de Durango" ya que su naturaleza es impulsar la actividad empresarial, "no convertirse en un instrumento discrecional".

Asimismo, el organismo hizo un llamado al Congreso del Estado para que revise el decreto emitido, escuche al sector productivo y restablezca el equilibrio democrático con el que se creó el fondo.

[DURANGO 3B]