Exigen empresarios fortalecer seguridad

EL SIGLO DE DURANGO

Los Centros Empresariales Coparmex de La Laguna, Durango, Saltillo y Zacatecas hicieron un llamado a las autoridades a fortalecer la seguridad ante los hechos de violencia y el asesinato de 10 personas, entre las cuales había empresarios y políticos, en Zacatecas.

A través de un comunicado, se expresaron condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida durante los hechos de violencia registrados el fin de semana antepasado en distintos municipios del estado de Zacatecas.

"Nos unimos al dolor que embarga a la sociedad zacatecana y a la sociedad duranguense, toda vez que algunas de las víctimas eran originarias de Durango, así como a la comunidad empresarial de ambas entidades, ante la pérdida de personas que contribuyeron al desarrollo económico y social de la región", se estableció en el documento.

Asimismo, los miembros de dichos organismos empresariales condenaron enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida, la integridad y la libertad de las personas.

"La seguridad, la justicia y la paz son condiciones indispensables para el desarrollo de cualquier sociedad. Ninguna comunidad puede aspirar a un futuro de crecimiento cuando la violencia pone en riesgo a quienes trabajan, emprenden, invierten y generan oportunidades para los demás".

[DURANGO 1B]