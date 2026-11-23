El siglo de durango

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango se sumó al llamado del sector empresarial para frenar la extorsión y la corrupción que afectan a los negocios en el país.

El presidente de dicho organismo, Sergio Sánchez López, explicó que al participar en un encuentro convocado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), en Tijuana, Baja California, se respaldó la exigencia de que ningún empresario, comerciante o negocio familiar tenga que pagar cuotas ilegales para trabajar, producir o mantener abiertas sus puertas, "nadie debería pagar dos veces por trabajar", se estableció.

Y es que, se hizo referencia a que la inseguridad y la extorsión no pueden convertirse en un costo más de operación ni obligar a quienes generan empleos a destinar parte de sus ingresos a pagos fuera de la ley.

Dicho planteamiento forma parte de un movimiento empresarial nacional que busca unir a los distintos sectores productivos frente a dos problemas que afectan tanto la actividad económica como la confianza para invertir, que son la extorsión y la corrupción.

En dicho encuentro se hizo énfasis en que estos delitos no distinguen entre organismos ni actividades económicas, por lo que se hizo un llamado a actuar con una sola voz.

[DURANGO 3B]