Exigen fumigación en Secundaria 53 de Durango por presunta infestación de chinches

Padres de familia de la Escuela Secundaria número 53, ubicada frente al CCH de la UJED, exigieron a las autoridades del plantel realizar una fumigación inmediata, al denunciar que varios salones se encuentran infestados de chinches.

A El Siglo de Durango llegaron las quejas de padres de familia, quienes señalaron que no es la primera ocasión en que se presenta una situación de este tipo . Explicaron que en años anteriores se realizaron fumigaciones para controlar la plaga; sin embargo, en este semestre no se ha aplicado ninguna medida para atender el problema.

Los padres de alumnos del turno matutino manifestaron su preocupación, ya que varios estudiantes presentan múltiples mordeduras. Aseguraron que han solicitado a la dirección de la escuela intervenir para solucionar la situación, pero hasta el momento el problema persiste y desconocen si existe una fecha programada para la fumigación.

Indicaron que la presencia de chinches se ha detectado en distintos salones, aunque los salones cuatro y cinco son señalados por los propios estudiantes como los más afectados. Añadieron que tanto docentes como directivos tienen conocimiento de la situación, pero, según denunciaron, no se han emprendido acciones para erradicar la plaga.

La institución cuenta con más de 500 alumnos y tiene en funcionamiento 18 aulas.

Especialistas advierten que es importante distinguir entre las chinches de cama y las llamadas "chinches besuconas" o triatominos. Mientras que las chinches de cama no transmiten enfermedades y sus mordeduras generalmente provocan comezón, irritación y molestias en la piel, los triatominos pueden transmitir la enfermedad de Chagas.

La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Tripanosoma cruzi. La transmisión ocurre cuando el insecto defeca mientras se alimenta y, al rascarse la zona afectada, los parásitos ingresan al organismo.

Entre los síntomas iniciales pueden presentarse fiebre, dolor corporal, fatiga e inflamación de los párpados cuando la infección ocurre cerca del ojo. Sin tratamiento oportuno, la enfermedad puede ocasionar complicaciones en diversos órganos.