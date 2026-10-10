Exigen insumos en hospitales del IMSS

EL UNIVERSAL / EL SIGLO DE DURANGO

En al menos 18 entidades del país, médicos y enfermeras sindicalizados, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestaron para exigir aumento salarial de 10% y que les surtan medicamentos e insumos para que realicen dignamente su trabajo en las unidades médicas.

También pidieron la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), por haber acordado un incremento de 6.8% al salario para el periodo 2026-2027.

Este viernes se registraron manifestaciones y cierres de vialidades en: Oaxaca, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Chiapas, Tlaxcala, Estado de México, Sonora, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Veracruz, Chihuahua y Jalisco. Y en Michoacán y Morelos, el pasado 8 de octubre.

El personal médico analizaba anoche continuar el plantón enfrente de las oficinas centrales del Seguro Social, donde despacha su director general Zoé Robledo. Desde el jueves pasado y este viernes cerraron desde temprano los carriles centrales de Paseo de la Reforma, hasta pasadas las 19:00 horas.

Poo otro lado, el caso de los cinco recién nacidos fallecidos en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango derivó en la propuesta de crear un protocolo nacional de atención y contención emocional para padres que pierdan a sus hijos en hospitales, el cual llevaría el nombre de "Protocolo Durango".

Fermín Ávila Flores, abogado de los padres de familia, informó que ya se han realizado reuniones con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para avanzar en la elaboración de este mecanismo,

[DURANGO 1B]