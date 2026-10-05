Exigen investigar a director del IMSS por muertes de 11 bebés

AGENCIAS

Tras acumularse anomalías y negligencias en la operación de clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel nacional, que ha derivado también en el fallecimiento de bebés en Durango y Jalisco, integrantes del PAN exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) fortalecer las investigaciones y establecer responsabilidades en contra de la Dirección General del IMSS.

El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez aclaró que el PAN no criminaliza a médicos y enfermeras o enfermeros, y consideró de suma relevancia conocer en qué condiciones trabajan.

El panista agregó que la muerte de ocho bebés en Jalisco y Durango "pone en la mira la mala administración del IMSS" y, ante las versiones de una bacteria generalizada, como es el brote de Klebsiella pneumoniae, exigió a Cofepris investigar y contener la propagación de este virus.

Por su parte, la diputada federal del PAN Paulina Rubio comentó que presentará denuncias ante la FGR en contra de Zoé Robledo, director del IMSS.