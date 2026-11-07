Exige Coparmex pago de 27 mdp a proveedores

Miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Durango denunciaron una severa falta de circulante y exigieron al Gobierno del Estado el pago de adeudos que ascienden a 27 millones de pesos en perjuicio de al menos 14 empresas locales.

El presidente en Durango de dicho organismo, Francisco Esparza Martell, expuso que la falta de circulante afecta tanto al comercio formal como a la economía informal y de subsistencia en colonias y en la periferia de la ciudad.

"Hay negocios que están cerrando, empresas que se están contrayendo. Y, sobre todo, hay gente que no vemos y esa es la gente que sufre más. La gente que está en la colonia, la gente que está en la orilla, la gente que saca su mesita, su puestito para poder llevar un peso más a su casa y que lamentablemente en la noche lo tiene que retirar sin haber podido vender algo más para ayudar a su gente", refirió.

En tal sentido, expuso que el sector productivo formal enfrenta también graves problemas de liquidez por la retención de pagos.

"Al día de ayer traíamos, quizás no sea mucho, pero para nosotros es mucho, estamos hablando de 27 millones de pesos. Y este dinero se viene adeudando desafortunadamente, hubo algunos pagos el año pasado, el antepasado, pero las promesas de pago no nos sirven. Las promesas de pago no sirven, sirve que te llegue el cheque, que te llegue la transferencia. Eso es lo que queremos. Promesitas de pagos, yo creo que ya no", citó.

Por lo que se pidió una fecha clara para el pago. Estamos hablando de un Gobierno del Estado que desafortunadamente está contraído desde ahorita, cuando generalmente esta contracción de deuda o de limitación de compras inicia un mes antes de terminar el año", enfatizó.