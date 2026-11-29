El exdirector de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), Derek Maltz, pidió que las autoridades de México envíen a Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al narcotraficante Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", para que respondan por los cargos federales que pesan en su contra.

Afirma que el traslado de ambos personajes a territorio estadounidense "enviaría un mensaje contundente al mundo sobre nuestro compromiso compartido con el Estado de derecho".

Acompañó su publicación con una imagen caricaturizada de político morenista y el líder criminal a bordo de un avión con la bandera de México, y otra de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, donde se lee "Welcome to America".