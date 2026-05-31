Exjefe policial niega su entrega a EUA

EFE

El exdirector de la Policía de Investigación (PDI) de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, negó este sábado que se haya entregado a las autoridades estadounidenses al ser, junto con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, uno de los 10 funcionarios acusados por Estados Unidos por los cargos de narcotráfico y posesión de armas.

"El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación. Yo el martes rendí unas declaraciones ante los medios de comunicación, con lo cual sigo firme, pero con la desacreditación que me vienen dando a los otros medios, no estoy de acuerdo", declaró Almanza en un video en redes sociales.

Desde un jardín botánico en Culiacán, invitó a los medios de comunicación "a que digan la verdad", luego de que el viernes se difundió la noticia de que se había entregado al país norteamericano.