Exploran el universo de Calvino en la FEDUL

En el marco de la Feria Duranguense del Libro (FEDUL) Edición Mundialista, se llevó a cabo la presentación del libro “Italo Calvino: Un viajero”, de la autora Claudia Galarza Sosa.

El evento contó con los comentarios de Enrique Mijares, Shamir Nazer y la propia escritora, quienes reflexionaron ante el público sobre la vida, obra y el perdurable legado del autor universal.

UNA EXPEDICIÓN LITERARIA

Lejos de presentarse como una simple biografía, la obra de Galarza Sosa se revela como una guía detallada que desentraña los complejos mapas literarios que Calvino trazó a lo largo de su trayectoria.

Tomando como inspiración la emblemática novela “Si una noche de invierno un viajero” y la geografía de “Las ciudades invisibles” , la autora explora cómo el acto de leer se convierte en una expedición en sí misma.

ENTRE LA REALIDAD Y FICCIÓN

Durante la charla, los presentadores abordaron la obsesión de Calvino por los relatos fragmentados, las geografías fantásticas y el constante diálogo que lograba entablar entre el narrador y el lector.

Atento a cada intervención, el público asistente fue descubriendo cómo el escritor italiano construyó mundos donde la realidad y la ficción se entrelazan de manera única, destacando que este libro es una invitación directa a la curiosidad y al pensamiento crítico.

Según las palabras de Galarza, el incansable viajero Italo Calvino propone un alto en el camino para meditar. Con ello, demuestra que las letras continúan siendo un puente imprescindible para interpretar la realidad y conectar con nuestro fuero interno.

CIERRE MUNDIALISTA

Al finalizar la presentación y en sintonía con la temática de este año en la FEDUL, la autora firmó un balón de fútbol decorado con las imágenes de los invitados a esta edición de la feria.

Cabe recordar que las actividades de la Feria Duranguense del Libro Edición Mundialista continuarán con un amplio programa literario y artístico hasta el próximo 7 de junio.