Explota pirotecnia en plena procesión y hombre resulta quemado; fue trasladado al H450

Lo que era una celebración religiosa terminó en un accidente para un hombre, quien sufrió quemaduras tras una explosión de pirotecnia durante una procesión realizada en el municipio de Santiago Papasquiaro.

El lesionado fue identificado como Juan Manuel Pérez, de 67 años de edad , quien participaba en una procesión en honor a Santa Rosa de Lima, la cual se dirigía de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro hacia el poblado Garame de Abajo.

De acuerdo con la información recopilada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:00 horas del sábado 29 de agosto, cuando Juan ayudaba a Rafael, encargado de lanzar la pirotecnia durante el recorrido religioso.

En determinado momento se escuchó un fuerte estruendo, luego de que parte de la pirotecnia que llevaba Rafael presuntamente explotó. El incidente provocó que las chispas alcanzaran otros artefactos que Juan Manuel cargaba consigo.

A consecuencia del accidente, el hombre sufrió quemaduras, por lo que personas que se encontraban en la procesión rápidamente acudieron para auxiliarlo y solicitaron apoyo a través del número de emergencias.

Uno de los presentes decidió trasladar al lesionado en un vehículo particular para buscar atención médica; durante el trayecto se encontraron con paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo llevaron al Hospital General de Santiago Papasquiaro.

Debido a las lesiones que presentaba, personal médico determinó posteriormente su traslado hasta el Hospital General 450, en la ciudad de Durango, donde ingresó durante la noche del mismo sábado para continuar con su atención.