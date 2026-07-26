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Exportación ganadera avanza sin Durango

LA PRIORIDAD FEDERAL RECAE EN ESTADOS LIBRES DE GUSANO BARRENADOR DEL GANADO

DENICE RAM?REZ
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El siglo de durango

El anuncio realizado por el Gobierno Federal sobre el levantamiento de la veda para México a la exportación de ganado a Estados Unidos a partir de agosto, aunque es una noticia positiva para el sector ganadero del país, los ganaderos de Durango tendrán que esperar.

Primero se levantará la veda para el ganado de Sonora y posteriormente para Chihuahua, entidades que además se encuentran libres de la presencia del gusano barrenador del ganado (GBG).

"La noticia es que se va a abrir únicamente para Sonora a partir del día 24 de agosto, a los 30 días después de que se abra el puerto de Douglas, y por Agua Prieta abrirá San Jerónimo, que es de Chihuahua", detalló Rogelio Soto Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD).

Calculan que para el 24 o 26 de septiembre esté cruzando ganado únicamente de Chihuahua, nacido en esa entidad.

Esperan que, con buenas gestiones, Durango pueda ser considerado para la exportación, aunque se desconoce en qué fecha podría ocurrir o bajo qué condiciones. Apuntó: "Es normal, yo se los venía diciendo, siempre es así: primero Sonora y después Chihuahua; al tiempo se abre para Durango y para Coahuila. Espero que en esta ocasión no sea la excepción".


Anteriormente, en las tres aperturas de frontera, Soto Ochoa destacó que se ha tomado en cuenta primero a Sonora, después a Chihuahua y posteriormente a Durango.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  Durango, ganado, Sonora, después

               

                
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