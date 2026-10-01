Exportaciones del campo caen 64.5%

EL SIGLO DE DURANGO

Mientras que las exportaciones totales en Durango mostraron un dinamismo positivo durante el segundo trimestre del año con un crecimiento anual del 19.3 por ciento, el sector agropecuario del estado sufrió el segundo mayor descalabro anual a nivel nacional.

Los datos del Inegi registraron un desplome del 64.5 por ciento en sus ventas al exterior en el sector agropecuario en Durango, posicionándose debajo de San Luis Potosí con una caída del 93.6 por ciento, el peor desplome reportado entre las 32 entidades federativas del país.

En las cifras oficiales de exportaciones por entidad federativa publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes al trimestre abril-junio, la entidad exportó un total de 867.3 millones de dólares.

Sin embargo, la aportación del campo duranguense fue prácticamente marginal: apenas captó 5.9 millones de dólares, lo que representa solo un 0.6 por ciento del valor total de las mercancías enviadas al extranjero.

La contracción del agro en Durango contrasta drásticamente con la tendencia nacional, donde las exportaciones del sector agropecuario apenas cayeron un 3.1 por ciento en el mismo periodo.

El contrapeso que evitó una caída en el balance global del estado fue la actividad minera. Las exportaciones de la minería en Durango registraron un repunte del 66.5 por ciento interanual, superando con holgura la media nacional, que se ubicó en 48.3 por ciento.

Con este impulso, el sector minero aportó 190.1 millones de dólares, equivalentes al 21.9 por ciento de la canasta exportadora estatal.