Exposición 'Brujería: Malleus Maleficarum' abre sus puertas en el Museo Gurza | Costo y horario

La historia de la brujería, los procesos inquisitoriales y las figuras que han alimentado mitos y leyendas durante siglos forman parte de “Brujería: Malleus Maleficarum”, exposición que abre sus puertas este fin de semana en el Museo de Arte Contemporáneo “El Palacio de los Gurza” en Durango. La muestra llega en el contexto de las celebraciones de Halloween con un recorrido por las creencias, los personajes y los episodios históricos que han rodeado al mundo de la magia y lo sobrenatural.

Más que una exhibición de figuras inquietantes, la propuesta reúne piezas históricas, representaciones hiperrealistas, documentos visuales y escenografías que buscan acercar al público a distintas manifestaciones de la brujería.

El recorrido está diseñado para realizarse con una audioguía. Al ingresar, los visitantes reciben audífonos con los que escuchan explicaciones detalladas de cada espacio, sus personajes y los temas que aborda. La experiencia dura aproximadamente 45 minutos e incorpora audio, video, proyecciones y espacios para fotografías.

ENTRE LA HISTORIA Y EL MIEDO

Uno de los ejes de la exposición es el “Malleus Maleficarum”, conocido en español como “El martillo de las brujas”, tratado publicado en 1487 y asociado con los inquisidores dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. El libro contribuyó a difundir ideas sobre la brujería y sirvió como referencia para perseguir y procesar a personas acusadas de practicarla, especialmente mujeres.

La exhibición cuenta con ejemplares originales del siglo XVII de esta obra, cuya influencia permite comprender cómo ciertas creencias religiosas y sociales se transformaron en mecanismos de persecución. Durante siglos, las acusaciones de brujería estuvieron relacionadas con prejuicios sobre las mujeres, el control social y el temor a aquello que no podía explicarse. La muestra también aborda la cacería de brujas, los tribunales inquisitoriales y los juicios de Salem, en Massachusetts, como parte de una historia marcada por el fanatismo y la violencia.

El recorrido presenta estos episodios junto con relatos sobre hechizos, magia negra, magia roja y vudú. En lugar de limitarse a una sola época o región, la propuesta conecta distintas tradiciones y formas de representar lo sobrenatural, desde los procesos históricos documentados hasta las narraciones que permanecen en la cultura popular.

FIGURAS QUE ATRAVIESAN LOS SIGLOS

El acervo supera las 300 piezas procedentes de colecciones privadas de Italia, Alemania, España, Rumania, África, México y Haití. Entre los elementos que destacan se encuentran figuras de cera, silicón y resina, elaboradas con técnicas hiperrealistas y, en algunos casos, cabello natural. También se incluyen escenografías y personajes de tamaño real con vestuario de época, que recrean ambientes relacionados con las historias presentadas.

También incorpora 30 pinturas originales de los siglos XVIII y XIX, además de réplicas. A través de estas obras y representaciones, el visitante encuentra personajes históricos, figuras vinculadas con prácticas espirituales y protagonistas de relatos que han pasado de generación en generación.

Entre los nombres y casos que forman parte del recorrido se encuentran Marie Laveau, conocida como la “Reina del Vudú” de Nueva Orleans; Madre Shipton, figura legendaria de Inglaterra; Rasputín; Enriqueta Martí, vinculada con uno de los episodios criminales más conocidos de Barcelona, y Leonarda Cianciulli, criminal italiana cuya historia se relacionó con creencias y rituales. También se incluyen referencias a las brujas de Salem y a las leyendas asociadas con Blair, Maryland.

La exposición reúne así personajes de naturaleza muy distinta, algunos corresponden a personas que existieron y cuyos casos dejaron huella en la historia, mientras que otros pertenecen al terreno de la leyenda o han adquirido dimensiones míticas con el paso del tiempo. Esta combinación permite observar cómo el miedo, las creencias y la imaginación colectiva han construido distintas figuras de lo sobrenatural.

MUÑECAS, OBJETOS Y RELATOS INQUIETANTES

También se encuentran cuatro muñecas originales del siglo XIX, pertenecientes a la colección de Isabella Ferrari y relacionadas con la historia de la llamada Casa Maldita de Venecia, Italia. Elaboradas a mano con materiales como telas, papel, arcilla, cabello y dientes humanos, además de huesos de animales, estas piezas destacan por los materiales utilizados y por las historias que las rodean.

La exposición también recupera leyendas europeas, como la de la brujita de la Selva Negra, en Alemania, vinculada en el relato de la muestra con la tradición del flautista de Hamelín. Estas narraciones muestran cómo los personajes sobrenaturales han servido para explicar temores colectivos y transmitir advertencias, al mismo tiempo que alimentan la literatura y las expresiones artísticas.

El montaje apuesta por una experiencia inmersiva en la que los objetos no permanecen aislados detrás de una vitrina. Las figuras a escala real, los ambientes escenográficos y las explicaciones sonoras acompañan al visitante por los distintos temas, con el propósito de contextualizar las piezas y presentar las historias que forman parte de ellas.

LAS CREENCIAS EN LA TRADICIÓN MEXICANA

El recorrido también se acerca a las tradiciones mexicanas y a las criaturas que habitan su imaginario. Entre ellas aparece la tlahuelpuchi, figura de la tradición de Tlaxcala asociada con los relatos sobre brujas, así como la Xtabay, personaje de las leyendas populares de la península de Yucatán.

La propuesta incorpora una criatura de la mitología mexica relacionada con la muerte y el inframundo, con lo que amplía la mirada más allá de las representaciones europeas de la brujería. Estas figuras permiten reconocer que las creencias sobre seres extraordinarios, transformaciones y fuerzas sobrenaturales también forman parte de las tradiciones mexicanas , aunque sus orígenes y significados sean distintos de los asociados con la persecución histórica de las brujas.

Presentada por Exposiciones sin Fronteras A. C., bajo el concepto de “El Laboratorio de la Bruja”, “Brujería: Malleus Maleficarum” propone un acercamiento a un tema en el que conviven historia, arte, superstición y cultura popular. La audioguía acompaña cada sección con información detallada para que el recorrido no dependa únicamente del impacto visual de las figuras, sino también de las historias y los contextos que explican su presencia.