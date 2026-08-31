Exposición de Maestros 2026 llegará a la Galería Francisco Montoya de la Cruz

La Galería de Arte Francisco Montoya de la Cruz abrirá sus puertas este viernes 4 de septiembre para recibir la tradicional “Exposición de Maestros 2026”, una muestra organizada por la Facultad de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

Una muestra del trabajo docente

La exposición reunirá el trabajo artístico de docentes de la Facultad de Pintura, Escultura y Artesanías, convirtiéndose en un espacio para conocer parte de la producción y las propuestas desarrolladas por quienes forman a nuevas generaciones dentro de las distintas disciplinas artísticas.

¿Cuándo y dónde será?

La actividad forma parte de la agenda cultural de la institución y representa una oportunidad para que estudiantes y público en general se acerquen al trabajo de los maestros de la facultad, dentro de uno de los espacios dedicados a la difusión de las artes visuales en Durango.

La inauguración está programada para las 19:00 horas, en el recinto ubicado sobre la calle Bruno Martínez 137-A, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.