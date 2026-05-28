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Expulsa México a agentes de CIA

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno mexicano solicitó la salida del país de dos agentes estadounidenses de la CIA que participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, debido a que no contaban con acreditación oficial para realizar labores de inteligencia en territorio nacional.

Explicó que, según información pública, en el operativo participaron cuatro agentes estadounidenses; dos de ellos fallecieron y los otros dos abandonaron México tras una petición formal del gobierno federal.

"Se pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron", señaló.

Sheinbaum detalló que los agentes ingresaron legalmente a México con pasaportes diplomáticos y en calidad de turistas; sin embargo, indicó que no notificaron ni registraron ante las autoridades mexicanas que realizarían actividades de inteligencia.

"No tenían acreditación, es decir, entraron de manera legal a México, pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia", afirmó.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  agentes, México, labores, registraron

               

                
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