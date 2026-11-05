Extorsión aumenta 65% en México

La tasa de víctimas de extorsión en México aumentó 65% entre 2015 y 2026, mientras que 85% de los casos registrados se concentra en las principales regiones productivas del país y apenas 42 municipios acumulan la mitad de las víctimas, revela un informe de México Evalúa, que advierte que el delito no ha disminuido pese a la estrategia federal para combatirlo.

El estudio "Comportamiento de la extorsión por regiones económicas, 2015-2026" documenta que entre enero y septiembre de este año se registraron 8 mil 551 víctimas, equivalentes a una tasa de 6.36 por cada 100 mil habitantes. Aunque los homicidios han disminuido, la extorsión se mantiene en niveles elevados desde 2022.

Advierte que la Estrategia Nacional no ha conseguido contener la expansión territorial del delito.