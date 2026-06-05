F1: ¿a qué hora y por dónde ver la clasificación carrera del Gran Premio de Mónaco?

El Gran Premio de Mónaco entra en una fase clave después de las primeras sesiones de entrenamientos libres, donde varios equipos comenzaron a mostrar sus cartas en uno de los circuitos más exigentes y emblemáticos de la temporada.

Como es tradición en las estrechas calles del Principado, la confianza de los pilotos y la precisión al volante serán fundamentales para aspirar a un buen resultado durante el fin de semana.

La segunda práctica libre dejó a Lewis Hamilton como el piloto más rápido de la jornada, confirmando el buen rendimiento que ha mostrado Ferrari en los trazados urbanos . El británico encabezó la tabla de tiempos tras una sesión intensa en la que varios competidores buscaron acercarse al límite entre los muros de Montecarlo.

Problemas para Sergio Pérez

Por su parte, Sergio Pérez vivió una sesión complicada luego de sufrir un incendio en su monoplaza Cadillac durante la FP2. El incidente obligó al mexicano a regresar a boxes y provocó una interrupción en su programa de trabajo.

Aunque el problema fue controlado rápidamente por el equipo, la situación representó un contratiempo importante para "Checo", quien busca aprovechar las características del circuito para obtener uno de los mejores resultados de la escudería en su temporada debut.

El percance también limitó la cantidad de vueltas que pudo completar el piloto tapatío, por lo que Cadillac tendrá trabajo adicional antes de la clasificación para recuperar el tiempo perdido y encontrar una puesta a punto competitiva para el resto del fin de semana.

La clasificación será determinante

Con la clasificación cada vez más cerca, los equipos continúan afinando detalles en la configuración de sus autos, conscientes de que en Mónaco la posición de salida suele ser determinante para el resultado final.

Adelantar en este circuito es una tarea complicada, por lo que una buena vuelta en la qualy puede marcar la diferencia entre pelear por el podio o quedar atrapado en el tráfico.

Ferrari, Mercedes y McLaren parten como algunos de los equipos que mejor sensaciones han dejado durante las prácticas, aunque las diferencias parecen ser mínimas entre los principales contendientes.

Todo listo para un fin de semana de alta tensión

La expectativa crece conforme se acerca la actividad decisiva en Montecarlo. Los aficionados esperan una intensa batalla por la pole position, mientras pilotos como Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris y Sergio Pérez buscarán sacar el máximo provecho de cada sector del legendario circuito callejero.

Con muros que no perdonan errores y una pista donde cada milésima cuenta, el Gran Premio de Mónaco promete una vez más convertirse en uno de los espectáculos más emocionantes del calendario de la Fórmula 1.

¿A qué hora y por dónde ver la qualy y carrera?

Práctica Libre 3

Día: 6 de junio

6 de junio Hora: 4:30 am

4:30 am Transmisión: F1TV y Sky Sports

Qualy

Día: 6 de junio

6 de junio Hora: 8:00 am

8:00 am Transmisión: F1TV y Sky Sports

Carrera