F1: ¿a qué hora y por dónde ver la qually y carrera del Gran Premio de Barcelona?

La actividad del Gran Premio de Barcelona comenzó con señales positivas para McLaren, especialmente después de que Lando Norris se quedara con el mejor tiempo de la segunda práctica libre.

Este suele ser uno de los circuitos más completos del calendario y una pista ideal para medir el verdadero rendimiento de cada monoplaza . Por ello, los resultados de las prácticas suelen ser más representativos que en otros escenarios. Con Norris liderando y varios equipos separados por pocas décimas, todo apunta a que la lucha por la pole position será una de las más cerradas de la temporada.

Pérez quiere dejar atrás la polémica de Mónaco

Uno de los focos de atención estará sobre Sergio Pérez y Cadillac. El mexicano llega a España después de un amargo paso por Mónaco, donde cruzó la meta en zona de puntos, pero terminó perdiendo el resultado debido a una sanción relacionada con su posición en la parrilla de salida.

El propio piloto reconoció su responsabilidad en el incidente y aseguró que el equipo debe concentrarse en seguir aprovechando las oportunidades que aparezcan durante el campeonato.

A pesar del castigo, Cadillac mostró señales alentadoras en el Principado y ahora buscará confirmar esos avances en un circuito mucho más convencional . Pérez considera que Barcelona ofrecerá una fotografía más realista del nivel competitivo de cada escudería y permitirá conocer cuánto ha progresado el equipo desde las pruebas de pretemporada realizadas en este mismo trazado.

Colapinto busca recuperarse

El piloto argentino también llega al resto del fin de semana con varias interrogantes. El argentino vivió una jornada complicada durante las prácticas y encendió algunas alarmas dentro de Alpine, especialmente después de algunos problemas que limitaron su desempeño en pista. Aunque el equipo mantiene la confianza en encontrar soluciones, la clasificación será clave para sus aspiraciones de sumar puntos.

Con Norris liderando, Mercedes defendiendo su posición como referencia del campeonato, Checo Pérez intentando capitalizar el crecimiento de Cadillac y Colapinto buscando una reacción, el Gran Premio de Barcelona promete convertirse en una de las citas más interesantes de la temporada. La clasificación podría definir gran parte de lo que veremos el domingo en una pista donde adelantar sigue siendo un desafío importante.

¿A qué hora y por dónde ver la qually y carrera del Gran Premio de Barcelona?

Qually

Día: 13 de junio

13 de junio Hora: 8:00 am

8:00 am Transmisión: F1 TV

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