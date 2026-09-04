F1: ¿a qué hora y por dónde ver la qually y carrera del Gran Premio de Italia?

El Gran Premio de Italia pondrá este fin de semana a prueba a los equipos de Fórmula 1 en el histórico Autódromo Nacional de Monza, escenario de la decimotercera fecha de la temporada 2026.

Tras las primeras sesiones de entrenamiento, Mercedes y Ferrari dejaron señales de que podrían protagonizar una cerrada batalla.

Ferrari quiere responder ante su afición

La escudería italiana mostró desde temprano un ritmo competitivo, luego de colocar sus monoplazas al frente durante la primera práctica y mantener a Leclerc entre los principales candidatos en la FP2. Incluso Antonelli reconoció el avance de Ferrari durante el viernes y destacó la velocidad encontrada por el equipo de Maranello .

Sin embargo, el propio piloto de Mercedes afrontará un fin de semana distinto, deberá arrancar desde el fondo de la parrilla el domingo debido a una penalización por cambio de unidad de potencia, por lo que su trabajo estuvo enfocado especialmente en las tandas largas y el ritmo de carrera.

El panorama para Franco

Por su parte, Franco Colapinto tuvo un comienzo alentador con Alpine al terminar noveno en la primera práctica y quedarse a las puertas del top 10 en la segunda, donde finalizó undécimo.

El argentino consideró que las mejoras del monoplaza representaron un avance importante, aunque reconoció que perdió agarre y equilibrio conforme avanzó la jornada.

Checo y 'Los Fabulosos Cadillacs'

El panorama para Sergio “Checo” Pérez luce complicado después de un viernes con poco rodaje en Monza, pues el mexicano únicamente participó en la FP2 tras ceder su Cadillac a Colton Herta durante la primera sesión .

Pérez comenzó de manera cautelosa debido a los problemas que había presentado el monoplaza horas antes y terminó en la posición 20 con un tiempo de 1:25.082, más de dos segundos por detrás de George Russell, aunque logró superar a su compañero Valtteri Bottas.

De cara al resto del Gran Premio de Italia, la prioridad será encontrar mayor velocidad durante la tercera práctica y acercarse a la zona media en clasificación.

¿A qué hora y por dónde ver la qually y carrera del GP de Italia?

Qually

Día: 5 de septiembre

5 de septiembre Hora: 8 A.M.

8 A.M. Transmisión: F1TV, Sky Sports e Izzi

Carrera